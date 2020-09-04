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زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب إمارة الفجيرة بالإمارات

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:59 ص
زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب إمارة الفجيرة بالإمارات ريختر
وكالات

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أعلن المركز الوطنى للأرصاد فى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلى، وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أى تأثير، حسبما ذكرت "الإمارات اليوم".

 
 

ريختر

زلزال

الفجيرة

الإمارات

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