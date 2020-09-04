رئيس حى غرب المنصورة يعلن رفع 600 طن من تراكمات القمامة بنطاق المدينة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، حيث وجه المحافظ لرئيس الحى بالتنسيق مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز المجاورة للاستعانة بمعدات وسيارات القمامة لديهم للمشاركة فى الحملة المشار اليها وذلك بهدف تكثيف الجهود من اجل الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع والميادين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وقال محافظ الدقهلية أن هذه الحملة تأتى فى اطار متابعة العمل اليومى والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة، بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى.

واوضح رئيس حى غرب أن الحملة اليوم الجمعة استهدفت نظافة ورفع التراكمات بنطاق حى غرب بتعاون الوحدات المحليه طلخا ومركز المنصوره وبلقاس وجمصه واجا وتمى وميت غمر والسنبلاوين والجماليه والمنزله ومنية النصر ونبروه ومحلة دمنه وتم رفع 600 طن قمامة، كما تم دهان شارع سعد زغلول حرصا على المظهر الحضارى لمدينه المنصورة عاصمة المحافظة.. وقال محافظ الدقهلية أن الحملات المكبرة يتم تنفيذها بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.

وعلى جانب آخر أكد المحافظ ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين.