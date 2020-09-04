اليوم السابع
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حبس عاطلين 4 أيام بعد ضبط كيلو استروكس بحوزتهما فى السلام

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:20 م
حبس عاطلين 4 أيام بعد ضبط كيلو استروكس بحوزتهما فى السلام استروكس _أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة السلام ، بحبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الاجرامي في ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الاستروكس بلغت كيلو جرام ، قبل ترويجها على عملائهما بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامي، كما امرت بسرعة إرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي .

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

 

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت واحد كيلو جرام- فرد خرطوش - 10 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى).

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالىمن متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق .

 

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.

 

 


حبس عاطلان

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