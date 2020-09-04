جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الااستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على العبارة عمان إشتبه الأستاذ شاهين كمال فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "ع . ا . ح" مصري الجنسية .
وبالعرض على عمر عبدالنور مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من هشام عمارة ومصطفى الجالى مأمورى الحركة فتبين وجود 812 قطعة ملابس جاهزة جديدة مخبأة وملفوفة داخل البطاطين، و220 حذاء مخبأه بين طيات الملابس النستعملة بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت قيمة المضبوطات 79 ألفا و110 جنيهات.
قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لعام 2020 وحررهما محمد عبدالقوى ومحمد عبدالخالق.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
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