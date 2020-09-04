جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الااستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على العبارة عمان إشتبه الأستاذ شاهين كمال فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "ع . ا . ح" مصري الجنسية .

وبالعرض على عمر عبدالنور مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من هشام عمارة ومصطفى الجالى مأمورى الحركة فتبين وجود 812 قطعة ملابس جاهزة جديدة مخبأة وملفوفة داخل البطاطين، و220 حذاء مخبأه بين طيات الملابس النستعملة بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت قيمة المضبوطات 79 ألفا و110 جنيهات.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لعام 2020 وحررهما محمد عبدالقوى ومحمد عبدالخالق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .