اليوم السابع
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توقعات بوصول إعصار هايشن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:15 ص
توقعات بوصول إعصار هايشن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل إعصار
وكالات

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يتوقع وصول إعصار هايشن، الإعصار العاشر هذا الموسم إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ما يبقي البلاد في حالة تأهب بعد سلسلة من الأعاصير التي أوقفت الرحلات الجوية وألحقت أضرارا بالمنشآت في الأسابيع الأخيرة.
 
ويتحرك هايشن في اتجاه شمال غربي بسرعة 20 كم في الساعة فوق المياه على بعد 900 كيلومتر جنوب شرق أوكيناوا باليابان في الساعة 9 صباحا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية. وبلغت سرعة الرياح القصوى له 49 مترا في الثانية.
 
وذكرت الوكالة أنه "من المتوقع أن يتحرك الإعصار على طول حافة الإعصار المضاد في الشرق ويهبط على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الاثنين. هذا هو الاحتمال الأعلى في الوقت الحالي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
 
ومن المتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية إلى مياه شرق مدينة سيوجيوبو في جزيرة جيجو السياحية جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين المقبل قبل أن تتحرك إلى أعلى الساحل الجنوبي في فترة ما بعد الظهر.
 
وقالت وكالة الأرصاد إن جزيرة جيجو قد تتعرض لتأثير الإعصار ابتداء من ليلة الأحد. ومن المتوقع أن يقترب من سول، أو حوالي 80 كيلومترا من العاصمة، الساعة 9 مساء.
 
ومع ذلك، قالت الوكالة إن المسار الدقيق لهايشن وقوته قد يتغيران اعتمادا على كيفية مروره عبر اليابان قبل التوجه إلى كوريا.
 
وتتعرض كوريا الجنوبية لسلسلة من الأعاصير مؤخرا مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.
 
وضرب إعصار ميساك البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، وألحق أضرارا بالمناطق الساحلية الجنوبية والشرقية، ما أسفر عن مقتل شخصين وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء الرحلات الجوية.

إعصار

كوريا الجنوبية

سيول

اليابان

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