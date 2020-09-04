توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

وزع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف وبرعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمد حامد مدير مديرية اوقاف الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة المصرية، مشيداً بدور وزارة الأوقاف في هذا الصدد لحصر الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ومد يد العون لهم في كافه المناسبات وعلي مدار العام.

ومن جانبه، أوضح الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن الوزارة تسعى دائما للتنمية وتوسيع قاعده التكافل الاجتماعي لخدمة المجتمع ورعايه الأسر المحتاجه، حيث يأتي هذا في إطار مبادرة حياة كريمه والتي أطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، مشيراً إلى أن مديرية الأوقاف بالشرقيه قد شرفت بخدمة المستحقين وهو فضل لن تتنازل عن تأديته باعتباره واجب ديني ووطني تجاه جميع المواطنين على أرض المحافظه.