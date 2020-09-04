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تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:01 ص
تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات معامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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تواصل معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية ، اليوم الجمعة ، استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020/2021 ، وذلك لليوم الرابع على التوالي اذ انطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى مساء غدا السبت 5 سبتمبر الجارى.
 
وانطلق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق  2020 ،  وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة   317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.
 
 
وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى مع إطلاق المرحلة الثانية  للتنسيق للثانوية العامة ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
 
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:
• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
• يختار الطالب  الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
• تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.
• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
 

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