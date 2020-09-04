تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقم العاملون بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة اليوم تنفيذا لتطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشار الفيروس، كذلك قام العاملون في المسجد ومتطوعين بتوزيع أكياس بلاستيكية للصلاة عليها لمن حضروا للمسجد بدون مصليات ووضعت داخل المسجد علامات يتم الصلاة عليها كعلامات إرشادية للحفاظ علي التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة وقامت أوقاف البحر الأحمر بتعقيم وتطهير 234 مسجدا علي مستوي المحافظة لاستقبال المصلين بها لصلاة الجمعة، كذلك التأكيد علي تعليمات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة الجمعة.

وتؤدي صلاة الجمعة بمدينة الغردقة داخل 100مسجد، وسفاجا 34، وغارب 26، والقصير 27 مسجدا، ومرسي علم 11 مسجدا، وحلايب وشلاتين وابو رماد 36 مسجدا.



تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة (1)



تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة (2)



تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة (3)



تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة (4)