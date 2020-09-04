تداول 124 ألف طن بضائع و1785 حاوية و10155 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020، حيث تواجد بالميناء 72 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وغادرت 10 سفن.

وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة منها سفن حاويات، وسفن بترول، وسفن بضائع عامة، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة جاهز منها للدخول 9 سفن يجري دخولها طبقاً لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 10155 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 12 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 884 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 901 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ .