اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:06 م
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تخصيص 12 قطعة أرض بمساحات تصل إلى 1945 مترا لبناء مساجد في مدينة قنا الجديدة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:00 م
تخصيص 12 قطعة أرض بمساحات تصل إلى 1945 مترا لبناء مساجد في مدينة قنا الجديدة أحد المساجد فى المدن الجديدة
كتب على عبد الرحمن

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تواصل الدولة استكمال المرافق والمنشآت الحيوية والخدمية فى المدن الجديدة، ففى محافظة قنا وتحديدا فى مدينة قنا الجديدة، انتهت الدولة من تخصيص 12 قطعة أرض لبناء 12 مسجدا جديدا لخدمة سكان المدينة، وذلك خلال الفترة من عام 2015 وحتى الآن.

المساجد الجديدة التي سيتم بناؤها في مدينة قنا الجديدة، تم توزيعها على المناطق المختلفة بالمدينة لخدمة جميع السكان، وهى: "مركز خدمات الحي الأول، مركز خدمات الحي الثانى، الامتداد الشمالي للحى السكنى الأول، منطقة النوادى، منطقة الـ67 عمارة اسكان اجتماعى بامتداد الحى السكنى الثانى، المجاورة الأولى "ب" بالحى الأول، مركز خدمات المنطقة 4 بالحى السكنى الثانى ، مركز المجاورة الاولى بالمرحلة العاجلة، المنطقة 3امتداد الحى الثانى، مركز المجاورة السادسة بالحى الثانى ،مركز خدمات منطقة الامتداد الشمالى للحى الأول".

وتتراوح مساحات قطع الأراضى المخصصة لبناء مساجد في مدينة قنا الجديدة ما بين 1000 متر مربع و 1945 متر مربع.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لإنشاء المساجد في المدن الجديدة والتى تم بناؤها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.


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