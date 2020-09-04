بيطرى الوادى الجديد تستكمل حملات تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى بالداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن استمرار التحصينات ضد مرض الجلد العقدى على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة فى مركزى الفرافرة والداخلة، حيث جرى رصد بؤرة إصابة بمرض الجلد العقدى فى قرية القصر بمركز الداخلة وتمت أعمال التحصينات والإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى بين الحيوانات.

وأكد الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المديرية قررت إغلاق سوق الكفاح للماشية بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن-الوحدات المحلية-الصحة – الزراعة، وجارى رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الناموس هو الناقل للمرض الذى تعانى منه الماشية هذه الأيام.