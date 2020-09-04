اليونان تسجل 241 إصابة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت اليونان عن تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 10998 إصابة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم، ان العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 240 حالة بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

وفى وقت سابق، سجّلت اليونان، 233 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10757 حالةً، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان، إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 273 حالةً.