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النقل تفند شائعة الاتجاه لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:13 ص
النقل تفند شائعة الاتجاه لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية الفريق كامل الوزير وزير النقل
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصرى وسيستمر كذلك، مُوضحةً أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها فى مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مُشددةً على سعى الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.
 
وأكدت الوزارة أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أى صلاحيات فى تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظاماً جديداً للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها فى سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التى يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

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