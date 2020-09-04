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القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:02 م
القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم  سلاح نارى وكميات من الاستروكس والهيروين والحشيش والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى خلال حملة امنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بضبط كل من المتهم "محمد.ع.ك"24 عام بدون عمل مقيم أبو عطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع والمتهم "احمد.ع.ا"20 عام بدون عمل مقيم دائرة المركز بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"سكين"والمتهم "حسين.م.ح"19 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من جوهر الهيروين تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "زيدان .م.ر"35 عاما بدون عمل مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تمكن الرائد احمد صلاح شاهين رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهم "محمد.أ.ال"21 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ياسر.م.س"27 عام بدون عمل مقيم سرابيوم بحوزته كمية من جوهر الهيروين تزن حوالى 90 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


سلاح نارى

هيروين

اخبار الحوادث

الاسماعيلية

سلاح ابيض

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