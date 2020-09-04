الزراعة: 3 جهات تتابع ميدانيًا المستفيدين من "البتلو" ومركز تجميع الألبان

كتب عز النوبى

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كل أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

كما تقوم لجان ميدانية متابعة المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربيين.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البروتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفًا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كانت وزارة الزراعة، عقدت بروتوكول بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، وتشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.