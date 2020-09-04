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الرئيس الصينى يحتفل بالذكرى 75 لانتصار المقاومة الصينية على اليابان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:30 م
الرئيس الصينى يحتفل بالذكرى 75 لانتصار المقاومة الصينية على اليابان من الاحتفالية
كتب خالد إبراهيم

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احتفل الرئيس الصينى شى جين بينج أمس الخميس، فى العاصمة الصينية بكين، بالذكرى السنوية الـ 75 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان والحرب العالمية، وحضر الاحتفال عدد كبير من القادة الصينيين، وأقيم الحدث فى متحف حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان بالقرب من جسر لوقو الذي يُعرف أيضا باسم جسر ماركو بولو، فى الضاحية الغربية لبكين.

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

 

كما حضر الحدث ممثلون من جميع مناحى الحياة، بما في ذلك محاربون قدامى شاركوا فى الحرب، وأقارب ضباط جيش وشهداء قضوا فى الحرب، وأقارب أصدقاء أجانب ساهموا فى انتصار الحرب.

 

وبدأت الفعالية بأداء النشيد الوطنى ثم الوقوف حدادا على أرواح الذين ضحوا بأرواحهم فى الحرب، بحسب ما ذكرت شينخوا.

من الاحتفالية
من الاحتفالية

 

وبعد الحداد، وضع 14 من حرس الشرف سبع أكاليل من الزهور كُتبت على شرائطها الحمراء عبارة "المجد الأبدي للشهداء الذين قضوا في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني"، وذلك عند مدخل المتحف.

 


الرئيس الصينى

انتصار المقاومة الصينية

اليابان

شى جين بينج

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