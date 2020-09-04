اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:36 ص
خالد صلاح
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الدولار يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر بسبب بيع أسهم التكنولوجيا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:19 ص
الدولار يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر بسبب بيع أسهم التكنولوجيا الدولار الأمريكي
رويترز

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عزز الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم الجمعة ويتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو أربعة أشهر إذ أدي انخفاض أثناء الليل لأسهم التكنولوجيا الأمريكية التي ارتفعت كثيرا إلى تغذية نوبة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية، وقاد المؤشر ناسداك التراجع إذ انخفض قرابة 5% خلال الجلسة بعد أن أغلق والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة.
 
وكان ذلك ثالث أكبر انخفاض في يوم واحد من مستوى إغلاق قياسي وعززت الخسائر الكبيرة الطلب على العملة الأمريكية التي تُعتبر ملاذا آمنا.
 
يأتي ارتفاع الدولار هذا الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدي أسابيع شهدت انخفاض العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ أبريل 2018 عند 91.74 يوم الثلاثاء بعد أن عدل البنك المركزي الأمريكي إطار عمل سياسته الأسبوع الماضي، مما يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة لفترات أطول وهو أمر سلبي للدولار.
 
ومقابل سلة من العملات، جرى تداول الدولار عند 92.774 في التعاملات المبكرة في لندنـ وعلى أساس أسبوعي، يرتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو.
 
وتسبب ارتفاع الدولار في كبح اليورو المرتفع والذي بلغ لفترة وجيزة أعلى مستوى في أكثر من عامين عند ما يزيد عن 1.20 دولار هذا الأسبوع. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة بشكل مستقر عند 1.1845 دولار اليوم.
 
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7277 دولار أمريكي إذ تلقى الدعم بعد تسارع مبيعات التجزئة المحلية في يوليو.

الدولار الأمريكي

أسهم التكنولوجيا

ستاندرد اند بورز

سعر الدولار

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