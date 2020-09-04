اليوم السابع
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الدفاع الروسية تحذر من تطوير دول غير إقليمية لأسلحة بيولوجية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 م
الدفاع الروسية تحذر من تطوير دول غير إقليمية لأسلحة بيولوجية شويجو
أ ش أ

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 أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، أن دولًا خارج منظمة شنجهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية، مشددًا على الحاجة لاتخاذ تدابير فيما يخص هذه التهديدات.

وقال شويجو عقب اجتماع وزراء دفاع منظمة شنجهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "ناقشنا التدابير الممكنة لتقديم مساعدة متبادلة وبناء القدرة على الرد للتهديدات البيولوجية، وما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للدول غير الإقليمية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

ومن جانبه، أعلن نائب مدير قسم الصحافة والإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في وقت سابق، أن موسكو تدعو واشنطن لمناقشة المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، حيث بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بناء مختبرات هناك.

يذكر أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، تم توقيعها في 10 أبريل عام 1972 وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975، ووقعت عليها 197 دولة عضوة في منظمة شنجهاي للتعاون، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وجزر كوك والفاتيكان ودولة فلسطين وجزيرة نييوي في جنوب المحيط الهادئ، وتلزم المعاهدة الأطراف الموقعة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة.


شويجو

روسيا

أسلحة بيولوجية

موسكو

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