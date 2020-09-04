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الداخلية تغلق 285 منشاة لمخالفتها شروط التخصيص

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:14 ص
الداخلية تغلق 285 منشاة لمخالفتها شروط التخصيص جانب من الحملات
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر أغسطس 2020 في ضبط العديد من القضايا والمخالفات.

وتمكنت الجهود من تأمين إزالة 248 حالة تعدى متنوعة ، وإلغاء تخصيص وسحب21 وحدة، وغلق وتشميع 285 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص ، وإيقاف 520 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص ، وضبط 324 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط (434 مخالفات مبانى.

ونجحت الجهود ـ خلال شهر ـ في إزالة ورفع 468 مخالفة فورية، وضبط 66 مخالفة مرورية متنوعة، و39 واقعة فض أختام ، وتأمين إزالة ورفع 435 مخالفة إشغالات متنوع، وضبط 212 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط "69 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات – 31 قضية سرقة مواد محجرية)، وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 110 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط 66 بائع جائل، وشهادة صحية.

 

 

 

 


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