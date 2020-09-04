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الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:11 م
الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة بالمواصلات
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4767 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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