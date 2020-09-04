الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشيرة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء‪.‬

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، موضحةً أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، والإعلان عن نتائجها النهائية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الماضي، ولن يتم إعادة فتحها مجدداً، مشيرةً إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من

1 إلى 5 سبتمبر الجاري.