"التضامن الاجتماعى بالإسكندرية" تطلق خدمة "المشورة النفسية" لحماية الطفل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن تقديم خدمة" المشورة النفسية"، وذلك فى إطار التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن هيئة اليونيسيف قسم حماية الطفل تقدم الخدمة من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية، عن طريق الهاتف للأطفال وذويهم ومقدمى الرعاية داخل منظومة التضامن الاجتماعى بغض النظر عن النوع الاجتماعى أو الفئة العمرية داخل أو خارج مؤسسات الرعاية، وأن تلك الخدمة مجانية تماما، على هذا الرقم 01050207100 عبر تطبيق "الواتس اب"، وسيتم التواصل مع المستفيدين من خلال الاتصال بهم لمن قام بحجز موعد.

من جهة أخرى نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مؤتمر إدارة الحالة لوحدات إدارة الحالة ،بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ،وممثل البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي ،ومنسق منظمة اليونيسف بمحافظة الإسكندرية ،ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية ،ومديري الإدارات الاجتماعية لشرق وغرب والمنتزة،ومنسقي إدارة الحالة بالمديرية والاخصائيين العاملين بإدارة الحالة.

ودار اللقاء حول وضع قواعد الادارة للحالات وعرض حالات وحدات إدارة الحالة بادارات شرق والمنتزة وغرب ،والبحث عن الية جديده لجذب المتدربين للعمل في إدارة الحالة،وأكد الحاضرون على أن إدارة الحالة هي عملية تنسيقية يقوم بها الأخصائي الاجتماعي للموائمة بين إحتياجات العميل وبين المصادر المتوفرة في البيئة المحيطة به لإشباع احتياجات العملاء بكفاءة وفاعلية،وتتعدد الأدوار التى يقوم بها مدير الحالة ومنها دور الوسيط والمنظم والمنسق والموجه والمساعد والمرشد حتي يصبح دوره إيجابي للوصول للتغيير المرغوب بالنسبة للعميل وليس فقط ربطه بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية ،وتعد محافظة الإسكندرية من أولي المحافظات التي تم بها تطبيق إدارة الحالة وأثبتت نتائج ناجحة.