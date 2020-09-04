اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:24 م
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التأمينات تواصل صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه الأحد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:23 م
التأمينات تواصل صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه الأحد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر، يوم الأحد، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات، حيث يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية.

وتشمل خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى 2 سبتمبر.

ومن كانت معاشاتهم أكثر من 2000 فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7 و 8 سبتمبر"، على أن يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا فى مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد ، كما أن الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم  كارتATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول شهر سبتمبر.  

كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، أكد أنه نظرا لوجود إقبال كبير من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

 

 


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