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الأوقاف توجه الأئمة بالالتزام بضوابط خطبة الجمعة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:00 ص
الأوقاف توجه الأئمة بالالتزام بضوابط خطبة الجمعة خطبة الجمعة- صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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شددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد، بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة لفتح المساجد لصلاة الجمعة، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أم مضمونًا، وضرورة الالتزام بمدة خطبة الجمعة وعدم تجاوزها 10 دقائق.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستحيل أى إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بـ 10 دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أى خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة ، وإعلام رئيس القطاع الدينى بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أى منبر، فالوقت والظرف لا يحتملان أى مخالفة.
 
وتفتح مساجد مصر اليوم أبوابها أمام المصلين، للأسبوع الثانى على التوالى، لأداء صلاة الجمعة، بعد قرار مجلس الوزراء فتح المساجد بضوابط وزارة الأوقاف، وتستعد الوزارة لصلاة الجمعة باتخاذ الضوابط والإجراءات الاحترازية فى كافة المساجد.
 
ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح المساجد لصلاة الجمعة التى بدأت الجمعة الماضية وخرجت منظمة وسط التزام المصلين بالضوابط وهى:
 
 
1. تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
 
2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.
 
3. ارتداء الكمامة.
 
4. إحضار المصلى الشخصي.
 
5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
 
6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط.
 
7. عدم فتح دورات المياه.
 
8. عدم فتح أو دور المناسبات.
 
9. عدم زيارة الأضرحة.
 
10. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
 
11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
 
12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.
 
13. فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة فى المسجد.
 
14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى.
 
 
 
 
 
 

فتح المساجد

صلاة الجمعة مساجد جنوب سيناء

الأوقاف

وزارة الأوقاف

اخبار مصر

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