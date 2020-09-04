اليوم السابع
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الآلاف يحتجون في باكستان على إعادة نشر رسوم النبي محمد بفرنسا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:26 م
الآلاف يحتجون في باكستان على إعادة نشر رسوم النبي محمد بفرنسا الآلاف يحتجون في باكستان
رويترز

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شارك عشرات الآلاف في احتجاجات في مختلف أنحاء باكستان اليوم الجمعة على إعادة نشر رسوم تسخر من النبي محمد في مجلة شارلي إبدو الفرنسية وهتفوا "الموت لفرنسا" ودعوا لمقاطعة السلع الفرنسية.
 
وكُتبت على إحدى اللافتات التي رفعها المحتجون عبارة تقول "قطع الرأس عقوبة المجدفين".
 
وأثارت الرسوم التي تسخر من النبي محمد الغضب والاضطراب بين المسلمين في العالم عام 2005 عند نشرها للمرة الأولى في صحيفة يولاندس بوستن الدنمركية.
 
وقبل أيام أعادت مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة نشر الرسوم بمناسبة بدء محاكمة المتهمين بالتواطؤ مع هجوم اثنين من الإسلاميين المتشددين على مكاتبها في باريس في يناير كانون الثاني عام 2015.
 
وورد في جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت يوم الأربعاء أن المسلحين الإسلاميين اللذين اقتحما شارلي إبدو وقتلا 12 شخصا أرادا الانتقام للنبي محمد. وورد في الجلسة أيضا أن نشر الرسوم كان السبب في الهجوم.

باكستان

نشر رسوم النبي محمد بفرنسا

رسوم النبي محمد

فرنسا

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