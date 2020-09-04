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استمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى في مدينة الزيتية أسبوعا.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:23 م
استمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى في مدينة الزيتية أسبوعا.. صور إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن استمرار أعمال تلقى طلبات التصالح من المواطنين بالمركز التكنولوجي على مدار الأسبوع، مشيراً إلى تفعيل العمل بالمنظومة بأيام الجمعة والسبت أيضاً، وذلك للتخفيف من ضغط المواطنين في توقيتات محددة، وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة والتباعد الاجتماعى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تم التشديد على كافة موظفى المركز التكنولوجي بقيادة مصطفى بشير مدير المركز التكنولوجي، وتحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، على الإلتزام بورديات العمل بالمركز لضمان تلقى المواطنين لخدمات لائقة ولسرعة إنجاز كافة الإجراءات اللازمة، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال منظومة التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وكان قد تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر مجلس مدينة أرمنت والمركز التكنولوجى المتطور والذى يعمل جميع أيام الأسبوع لإنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، بالإضافة إلى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة مجلس مدينة أرمنت ومد كابلات كهرباء ومرافق جديدة ضمن خطة تطوير المبنى وتجديده.

كما شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فاعليات تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة، وأوضح محافظ الأقصر خلال جولته على أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.

رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (1)
رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (1)

 

رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (2)
رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (2)

 

رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (3)
رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى (3)

 


الاقصر

طلبات مخالفات البناء

المركز التكنولوجى بالزينية

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مدينة الزينية

اخبار المحافظات

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