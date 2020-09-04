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إصابة طفل باشتباه نزيف بالمخ إثر اصطدامه بقطار فى الغربية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:50 م
إصابة طفل باشتباه نزيف بالمخ إثر اصطدامه بقطار فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أصيب طفل في الصف السادس الابتدائي بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، باشتباه نزيف بالمخ بعد أن صدمه أحد القطارات القادمة فى الاتجاه من " منوف – كفرالزيات".
 
تلقى اللواء هاني مدحت مدير مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة باصابة طالب في الصف السادس الابتدائي، إثر تعرضه لصدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بقرية الدلجمون بدائرة المركز،  وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية  إلى مكان الحادث، وتم نقل الطفل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعى. 
 
وتبين من التحريات عبور الطفل بدارجته من مكان غير مخصص للعبور بالسكة الحديد أمام الجمعية الزراعية بقرية الدلجمون، أثناء قدوم إحدى القطارات القادمة من " منوف - كفرالزيات " مما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف في المخ وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

 


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