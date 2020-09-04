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إزالة 29 حالة تعد على أراضى فى أسوان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:45 م
إزالة 29 حالة تعد على أراضى فى أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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استكملت محافظة أسوان تنفيذ سلسلة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات الموجه الـ 16، وذلك بتنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أراضى بمركزى كوم أمبو وإدفو.

 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تعليمات مشددة لإستمرار كافة الأجهزة فى التنسيق المتواصل فيما بينها للقيام بتنفيذ الحملات التى تستهدف الإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى سواء التى تم تحرير محاضر سابقة لها أو التى يتم رصدها دون أى إستثناءات وذلك لتحويل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لواقع فعلى ملموس وإتخاذ الإجراءات الرادعة والمشددة مع المخالفين والمتعدين والتى تصل لتحويلهم للنيابة العسكرية لإستعادة حق الدولة والشعب فى أراضيه وتحقيق الإستثمار الأمثل للمساحات المختلفة فى مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.

 

وأوضح المحافظ، أن جهود الحملات المكبرة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار إزالة بمساحة 4774 م2 على أراضى تابعة للإصلاح الزراعى بمناطق العتمور قبلى والمنشية قبلى التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 2637 م2 عبارة عن تعديات على أراضى بناء وذلك بمركز إدفو حيث شهدت هذه الحملات مشاركة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان.


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