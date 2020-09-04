أوكرانيا تسجل 2723 إصابة بكورونا فى يادة يومية قياسية

رويترز

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 2723 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 2495 إصابة.

وفرضت أوكرانيا حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر لاحتواء الارتفاع الأخير في الإصابات.

وفى وقت سابق، سجلت أوكرانيا 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 123 ألفا و303 إصابات، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الثلاثاء - بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2605 أشخاص.