أوقاف الشرقية تستعد لوضع حجر الأساس لأكبر مسجد بالمحافظة وافتتاح 53 آخرين

الشرقية-إيمان مهنى

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه ندب قيادات المديرية لافتتاح 53 مسجدا على مستوى المحافظة، بعضها بالجهود الذاتية وأخرى على نفقة الوزارة بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة العيد القومي للشرقية .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوزير من المقرر أن يزور الشرقية الجمعة المقبلة لوضع حجر أساس لأكبر مسجد على مستوى المحافظة من حيث المساحة، والتجهيزات، والذي سيقام بمنطقة القناطر التسعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مساجد المحافظة و عددها 7771 مسجد التزمت بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يرصد اي مخالفات للتعليمات خلال صلاة الجمعة الثانية منذ فتح المساجد، مشيرا لـ"اليوم السابع" إلى أن التزام الجميع بإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق، والتشديد علي عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.