اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية تستعد لوضع حجر الأساس لأكبر مسجد بالمحافظة وافتتاح 53 آخرين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:28 م
أوقاف الشرقية تستعد لوضع حجر الأساس لأكبر مسجد بالمحافظة وافتتاح 53 آخرين الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه ندب قيادات المديرية لافتتاح 53 مسجدا على مستوى المحافظة، بعضها بالجهود الذاتية وأخرى على نفقة الوزارة بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة العيد القومي للشرقية .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوزير من المقرر أن يزور الشرقية الجمعة المقبلة لوضع حجر أساس لأكبر مسجد على مستوى المحافظة من حيث المساحة، والتجهيزات، والذي سيقام بمنطقة القناطر التسعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مساجد المحافظة و عددها 7771 مسجد التزمت بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يرصد اي مخالفات للتعليمات خلال صلاة الجمعة الثانية منذ فتح المساجد، مشيرا لـ"اليوم السابع" إلى أن التزام الجميع بإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق، والتشديد علي عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.


الشرقية

اخبار الشرقية

مساجد الشرقية

أوقاف الشرقية

مساجد الشرقيه

المساجد الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة