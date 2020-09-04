أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020 فى مصر

كتب إسلام سعيد

قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن سعر الذهب يسجل الآن 845 جنيها للجرام بعد ارتفاع الأسعار محليا لوقت قليل، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالمياً عاودت الهبوط مجددا لتسجل 1930 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 845 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 724 جنيها

عيار 21: 845 جنيها

عيار 24 : 965 جنيها

الجنيه الذهب : 6760 جنيها

السعر العالمي : 1930 دولارا

كان سعر الذهب سجل أول أمس الأربعاء هبوط بقيمة 9 جنيهات طوال اليوم في سوق الصاغة بمصر، كما هبطت الأسعار على مدار تعاملات الخميس بقيمة 10 جنيهات ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب 19 جنيها خلال يومين، لكن الأسعار اخذت طريقها للارتفاع مجددا، ثم هبطت مرة أخري إلي 845 جنيها للجرام بحسب ناجي فرج .

تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019