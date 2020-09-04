أسرة "طبيب الغلابة" تؤكد عدم فتح عيادته مرة أخرى فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد وليد مشالي ، نجل الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي ، المعروف بطبيب الغلابة ، أن الأسرة رفضت مقترحات فتح عيادة والده فى طنطا ، موضحا أنه تسليم الشقة الى مالك المنزل ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الاسرة تلقت مقترحات من بعض الأطباء لفتح عيادة والده ، لكن الأسرة وجهت الشكر لمقدمى هذه الاقتراحات

وكان الطبيب محمد مشالى، الشهير بـ "طبيب الغلابة" رحل عن عمر يناهز 76 عاما ، فى مدينة طنطا ، التى فتحت بها عيادتة الخاصة منذ عام 1975 ، ومنذ ذلك الوقت خصص مشالى ، كل جهوده لخدمة البسطاء والفقراء ، ولم يتعدى سعر الكشف عنده 10 جنيها ، لكن في حالات كثيرة كان طبيب الفقراء يرفض أن يتقاضى أي أجر، بل يدفع من جيبه الخاص للمرضى لشراء الدواء.