اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسرة "طبيب الغلابة" تؤكد عدم فتح عيادته مرة أخرى فى طنطا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:07 م
أسرة "طبيب الغلابة" تؤكد عدم فتح عيادته مرة أخرى فى طنطا الدكتور محمد مشالى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وليد مشالي ، نجل الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي ، المعروف بطبيب الغلابة ، أن الأسرة رفضت مقترحات فتح عيادة والده فى طنطا ، موضحا أنه تسليم الشقة الى مالك المنزل ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الاسرة تلقت مقترحات من بعض الأطباء لفتح عيادة والده ، لكن الأسرة وجهت الشكر لمقدمى هذه الاقتراحات 

وكان  الطبيب محمد مشالى، الشهير بـ "طبيب الغلابة" رحل عن عمر يناهز 76 عاما ، فى مدينة طنطا ، التى فتحت بها عيادتة الخاصة منذ عام 1975 ،  ومنذ ذلك الوقت خصص مشالى ، كل جهوده لخدمة البسطاء والفقراء ، ولم يتعدى سعر الكشف عنده 10 جنيها  ، لكن في حالات كثيرة كان طبيب الفقراء يرفض أن يتقاضى أي أجر، بل يدفع من جيبه الخاص للمرضى لشراء الدواء.

 

 

 

 

 
 
 
 

اخبار عاجله

طبيب الغلابه

نجل طبيب الغلابه

عيادة طبيب الغلابه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة