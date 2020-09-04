اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أسرة شاب قٌتل خلال مشاجرة بالهرم يتسلمون جثمانه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:19 م
أسرة شاب قٌتل خلال مشاجرة بالهرم يتسلمون جثمانه المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم أفراد أسرة شاب تعرض لإطلاق نار خلال مشاجرة بالهرم، مما أسفر عن مقتله، جثمانه بعد الانتهاء من التشريح، وتصريح النيابة بدفنه، ومن المنتظر تشيع جنازته اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن بين أهالى منطقة كفر المنفى الذى شهد الجريمة أمس الخميس.

 

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار مما أسفر عن مقتله، وقال شهود عيان أن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع آخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.

 

 بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 


قتل شاب

مشاجرة بالهرم

جريمة الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث

قسم الهرم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة