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أحمد الجار الله يعلق على انقلاب معمر القذافى على الملك إدريس السنوسى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:22 م
أحمد الجار الله يعلق على انقلاب معمر القذافى على الملك إدريس السنوسى أحمد الجار الله
كتب هيثم سلامة

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علق الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على الأحداث السياسية التاريخية التي شهدتها ليبيا حول ما يعرف ثورة الفاتح من سبتمبر، وانقلاب معمر القذافى على الملك إدريس السنوسى.

وكتب أحمد الجار الله:"مضحك الذي يحدث في ليبيا دولة مهمة سكانها مش أكثر من ستة ملايين فيها أحلي نفط قريب من أسواق أوروبا لما القذافي انقلب على الملك إدريس السنوسي سيرله مظاهرة صرخ المتظاهرين فيها إبليس ولا إدريس ويبدو أن الله استجاب دعوتهم فالذي يحكم ليبيا إبليس بدل إدريس".

أحمد الجار الله عبر موقع تويتر
أحمد الجار الله عبر موقع تويتر

من جانب أخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة إن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا " أونسميل" لن تكون فارغة بعد هذا الشهر، جاء ذلك ردا على أحد الصحفيين بانتهاء ولاية ستيفانى ويليامز هذا الشهر وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم أن الأمين العام سيعين شخصًا ما لهذا المنصب فى ليبيا.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أكدت أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخل ليبيا من أجل صياغة للمستقبل السياسي، موضحة أن مصر لديها مصالح في ليبيا، كما أن مصر وليبيا بينهما روابط كبيرة وحدود ممتدة، أمن مصر القومي ذو صلة بالأمن والاستقرار في ليبا وهناك ليبين كثيرين في مصر، وعقدين اجتماعين اقتصاديين بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية.

وأكدت ستيفاني ويليامز، أن الليبيون يتطلعون إلى مساعدة مصر، ويثقون في شركائهم الإقليميين، كما أن مصر تساند ليبيا بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين، موضحة أن ليبيا غارقة في الأزمات، وليست في حاجة لوجود مرتزقة على أراضيها، كما أننا نتحرك بسرعة لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات.

 


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