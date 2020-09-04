اليوم السابع
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المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد عدم بقاء قيادة البعثة فى ليبيا فارغة بعد شهر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:14 م
المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد عدم بقاء قيادة البعثة فى ليبيا فارغة بعد شهر ستيفانى ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
كتبت - هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة إن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا " أونسميل" لن تكون فارغة بعد هذا الشهر، جاء ذلك ردا على أحد الصحفيين بانتهاء ولاية ستيفانى ويليامز هذا الشهر وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم أن الأمين العام سيعين شخصًا ما لهذا المنصب فى ليبيا.

 

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أكدت أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخل ليبيا من أجل صياغة للمستقبل السياسي، موضحة أن مصر لديها مصالح في ليبيا، كما أن مصر وليبيا بينهما روابط كبيرة وحدود ممتدة، أمن مصر القومي ذو صلة بالأمن والاستقرار في ليبا وهناك ليبين كثيرين في مصر، وعقدين اجتماعين اقتصاديين بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية.

 

 وأكدت ستيفاني ويليامز، أن الليبيون يتطلعون إلى مساعدة مصر، ويثقون في شركائهم الإقليميين، كما أن مصر تساند ليبيا بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين، موضحة أن ليبيا غارقة في الأزمات، وليست في حاجة لوجود مرتزقة على أراضيها، كما أننا نتحرك بسرعة لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات.

 


الامم المتحدة

ستيفانى ويليامز

ليبيا

اونسيمل

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