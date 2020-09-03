8 سبتمبر موعد انطلاق جولة جديدة من محادثات تجارية بين لندن وواشنطن

قال جريج هاندز الوزير بوزارة التجارة البريطانية اليوم الخميس، إن بريطانيا ستعقد جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري في الأسبوع المقبل، مضيفا أن الحكومة تجري محادثات مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتعطي بريطانيا أولوية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة حيث تسعى لصياغة علاقات عمل جديدة في أنحاء العالم بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي وخروجها من كافة الاتفاقيات التجارية التي تفاوض عليها التكتل.

وقال هاندز للبرلمان "يمكنني أن أعلن اليوم أن الجولة المقبلة (من المحادثات) تبدأ الثلاثاء المقبل، الثامن من سبتمبر".

وتلقي انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل بظلالها على توقعات إبرام اتفاق أمريكي واحتمال تولي إدارة جديدة بأولويات جديدة.

لكن هاندز سعى للتقليل من أهمية تلك المخاطر.

وأضاف "فيما يتعلق بالولايات المتحدة من الجلي...أننا نتحدث مع كافة أطراف النظام السياسي الأمريكي. نحرص على التأكد من أن أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والحكام من الحزبين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة... يدعمون اتفاق تجارة حرة مستقبلا بين بريطانيا والولايات المتحدة".