وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتسلم مهام عمله الجديد

فريق المحافظات_ المنوفية

تسلم الدكتور فيصل جودة، اليوم الخميس، مهام عمله كمديرا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، خلفا للدكتور نصيف الحفناوى، الذى نجح بانتخابات مجلس الشيوخ. ويتقدم جودة بخالص الشكر لجميع المواطنين بالمنوفية والعاملين بالقطاع الصحي على شرف تواجده على رأس المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا تطلعه للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أصدرت قرار بتعيين الدكتور فيصل محمود محمد جودة، أستاذ الجراحة العامة، بمستشفى شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، خلفا للدكتور نصيف العفيفى والذى ترك المنصب عقب نجاحه فى إنتخابات مجلس الشيوخ.

كانت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قد أعلنت عن خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر 2020، حيث صرح مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلتين بمركز السادات أحدهما بقرية السلام يومى 2، 3 من سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 9 آلاف مواطن، وأخرى بقرية كفر داود يومى 30 سبتمبر وأول من أكتوبر القادم وتخدم ما يزيد عن 22 ألف مواطن، وكذا تنظيم قافلتين بمركز أشمون أحدهما بقرية ساقية المنقدى يومى 9، 10 سبتمبر، وأخرى بقرية طهواى يومى 16، 17 من نفس الشهر وتخدم ما يقرب من 31 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنظيم قافلة أخرى بقرية شبشير طملاى التابعة لمركز منوف يومى 23، 24 من ذات الشهر وتخدم 9 آلاف و600 مواطن.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بإستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.