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وكيل أوقاف الإسكندرية يستقبل الطالبة بائعة الأحذية بعد التحاقها بكلية الطب

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:44 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يستقبل الطالبة بائعة الأحذية بعد التحاقها بكلية الطب وكيل أوقاف الإسكندرية يستقبل الطالبة أية طه حسين
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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استقبل الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الطالبة أية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية عقب التحاقها بكلية الطب، فى مكتبه بديوان عام المديرية، لتهنئتها على تفوقها، ونقل لها تحيات وتهنئة ودعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

ورافق وكيل أوقاف الإسكندرية الطالبة لمكتب الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية بناء على تعليمات الوزير للتنسيق معه للالتحاق الطالبة المتفوقة بكلية الطب وتقديم الدعم الكامل لها.

 

ويذكر أن الطالبة أية طه حسين صاحبة قصة كفاح وحصلت على مجموع 99% فى الثانوية العامة وواجهت تحديات عديدة خلال مسيرتها فى التفوق وانتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

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وكيل أوقاف الإسكندرية يستقبل الطالبة أية طه حسين 

 

 


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