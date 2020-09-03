اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:40 م
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وصول أمين سر البابا فرنسيس الى لبنان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:51 م
وصول أمين سر البابا فرنسيس الى لبنان البابا يقبل علم لبنان
وكالات

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أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، عن وصول أمين سر قداسة البابا فرنسيس الكاردينال بيترو بارولين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه.


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