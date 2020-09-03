وزير المالية السعودى يؤكد استجابة المملكة لتداعيات جائحة كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودى، ان المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، مشددا على أن بلاده اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وأضاف وزير المالية السعودى، خلال كلمته فى مؤتمر "يورومني" الافتراضي أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها، موضحا أن المملكة عملت على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدا.

وأوضح أن رؤية السعودية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، لافتا إلى أن البنك المركزي وفر سيولة كبيرة خلال جائحة كورونا.

وكان حساب منصة euromony على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قد اعلن عن لقاء مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ظهر يوم الخميس للتطرق إلى كيفية تعامل السعودية مع جائحة كورونا وأهم مستهدفات أوجه الإنفاق في الميزانية.