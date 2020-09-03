اليوم السابع
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وزير المالية السعودى يؤكد استجابة المملكة لتداعيات جائحة كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:20 م
وزير المالية السعودى يؤكد استجابة المملكة لتداعيات جائحة كورونا محمد الجدعان وزير المالية السعودى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودى، ان المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، مشددا على أن بلاده اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وأضاف وزير المالية السعودى، خلال كلمته فى مؤتمر "يورومني" الافتراضي أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها، موضحا أن المملكة عملت على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدا. 

وأوضح أن رؤية السعودية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، لافتا إلى أن البنك المركزي وفر سيولة كبيرة خلال جائحة كورونا. 

وكان حساب منصة euromony على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قد اعلن عن لقاء مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ظهر يوم الخميس للتطرق إلى كيفية تعامل السعودية مع جائحة كورونا وأهم مستهدفات أوجه الإنفاق في الميزانية.


السعودية

اخبار السعودية

فيروس كورونا

كورونا

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