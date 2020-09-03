وزير العدل يؤكد تحقيق العدالة الناجزة يتطلب تطوير الكوادر البشرية

كتب إبراهيم قاسم – كريم صبحي

أكد المستشار عمر مروان ، وزير العدل، أن الوزارة تدعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات؛ ليكونوا قاطرة التطوير والانجاز المنشودين.

وأوضح المستشار عمر مروان ، خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة لتكريم المتميزين من شباب القضاة، أن تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة لا يأتي فقط بالتحول الرقمي وتجديد دور المحاكم ، فقط بل يمتد إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال القضاء ، من أجل تحقيق العدالة ، ونقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز.

واستعرض المستشار عمر مروان ، ما وجه به رئيس الجمهورية نحو تكريم الشباب الأكثر تميزاً تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصرى وتعزيز الاستثمار في البشر.