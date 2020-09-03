وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يصلون احتفالية شباب القضاة المتميزين

كتب كريم صبحى – تصوير السعودي محمود

وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل إلى الحفل الذي تنظمه وزارة العدل لتكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وصل كل من المستشارين سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض، المستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى مقر الاحتفال الذي يقام بأحد الفنادق بمدينة نصر وذلك للمشاركة في تكريم المتميزين من الجهات القضائية والتي تضم المحكمة الدستورية والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

والمقرر أن يتم تكريم القضاة المميزين، والذي يأتي في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.