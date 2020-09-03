وزير الرياضة ورئيسة القومى للمرأة يشهدان ختام فعاليات دورى "لأنى رجل" .. صور

كتب محمود راغب

انطلقت منذ قليل، مباراة نهائى دورى "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحده للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى.

وتقام المباراة على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي، ويحضره كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ،ودكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف واستاذه أميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة لانى رجل.

كما يشهد حفل الختام كلا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وسبق الحفل الختامي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.

ويذكر أن دورى "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية تم إطلاقه فبراير الماضى، ضمن حملة لأنى رجل بمشاركة 108 فرق من جميع محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون علي نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.