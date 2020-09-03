وزير التعليم العالى يؤكد نمتلك 200 برنامج تعليمى جديد فى الجامعات الأهلية

ماجد تمراز

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن العلماء المصريين في الخارج يسعون طوال الوقت لتقديم خدماتهم لوطنهم مصر، مشيرا الى أن هذه النخبة لديها القدرة على تغيير وجه الحياة في مصر للأفضل، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، طرح فكرة الاستعانة بالعلماء المصريين في الجامعات الأهلية الجديدة .

وأضاف وزير التعليم العالى ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك علماء مصريين يعملون فى العديد من الجامعات العريقة مثل هارفرد وميتشجن وتكساس ، وهناك اجتماعات مع العلماء المصريين بكل بقاع الأرض للاستفادة من القوى المصرية المتمثلة في علمائها في الخارج، موضحا أن الجامعات الأهلية يحكمها قانون مرن يسمح بالتعاقد مع أكبر العلماء في العالم من أجل التدريس بها ، موضحا أن جامعة الجلالة تضم العديد من الكليات مثل إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية، وعلوم الطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها، مشيرا الى أن هناك 66 برنامج فى جامعة الجلالة، وأكثر من 55 برنامج في جامعة الملك سلمان، وهناك أكثر من 200 برنامج بالجامعات الأهلية، وهي برامج عالمية ، شارك فى اعدداها علماء كبار ، مضيفا أنه على مدار عام ونصف عملت الوزارة على عقد اتفاقيات مع أكبر الجامعات في العالم .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار ، لدينا 30 ألف طالب فعلوا حسابات للالتحاق بالجامعات الأهلية، ولابد من اجتياز امتحانات ترقى لامتحانات التفكير النقدي، ومستهدفين أن ننتقي من الطلاب المتقدمين أفضل العناصر، ونؤكد مرة أخرى أن هذه الجامعات غير هادفة للربح .