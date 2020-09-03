وزير إعلام البحرين: كلمة الملك عكست مشاعر كل بحرينى تجاه السعودية

وكالات

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد خلال استقبال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أبرز في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية (واس) الحرص المشترك للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين، وأنه يعد منهاجاً لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقاً للأهداف المشتركة.

وشدد وزير الإعلام على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقال "وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبًا للخير ودحرًا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ ".