هرمون الحب يخفف مشكلات الجهاز الهضمى.. 5 طرق لزيادة إنتاجه بشكل طبيعى

كتبت هند عادل

وجدت دراسة جديدة بكلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن هرمون الحب ، المعروف علميًا باسم الأوكسيتوسين ، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في أعراض الجهاز الهضمي ، وخاصة تلك المرتبطة بالتوتر حيث تلعب الهرمونات في أجسامنا دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعززت دراسة جديدة هذه الحقيقة حيث وجدت أن هرمون الحب ، المعروف علميًا باسم الأوكسيتوسين ، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في أعراض الجهاز الهضمي ، خاصة تلك المرتبطة بالتوتر وتشمل هذه الانتفاخ والإسهال والغثيان نُشرت الدراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء، حسبما ذكرت صحيفة time now news.

وفقًا للدراسة، يمكن للإجهاد أن يعطل وظائف الجهاز الهضمي ويسبب تأخيرًا في إفراغ المعدة وهو مصطلح يستخدم لوصف مدى سرعة مغادرة الطعام للمعدة. يمكن أن يسبب هذا التأخير الغثيان ، وعدم الراحة ، والانتفاخ ، ويمكن أن يؤدي إلى الإسهال أيضًا.

ومع ذلك، فإن هرمون الأوكسيتوسين ، وهو الهرمون المضاد للتوتر الذي يتم إطلاقه من منطقة ما تحت المهاد في الدماغ ، يمكن أن يقاوم مثل هذه الآثار الناتجة عن الإجهاد حتى الآن ، اقتصرت تأثيرات الأوكسيتوسين على الأعصاب داخل الدماغ وتشير هذه النتائج إلى أنه يمكن أن يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي أيضًا.

كيفية زيادة إنتاج هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون الحب بشكل طبيعي



الأوكسيتوسين ، المعروف أيضًا باسم هرمون الحب ، وهرمون العناق ، وأسماء أخرى ، هو الهرمون المسؤول عن الرابطة العاطفية أو الاتصال بين شخصين. يمكن أن تكون هذه الرابطة بين أحد الوالدين أو الطفل أو بين الشركاء الرومانسيين. يرتبط بهرمونات السعادة الأخرى، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية والرفاهية وعلى الهضم أيضًا.

5 طرق طبيعية لزيادة إنتاج الأوكسيتوسين في الجسم



اليوجا: تعد اليوجا واحدة من أكثر ممارسات التمرينات فائدة لإضافتها إلى روتينك من أجل عقل وجسم سليمين. تشير الأبحاث إلى أن اليوجا يمكنها في الواقع زيادة إنتاج الأوكسيتوسين في الجسم. كما أنه معروف بالعديد من الفوائد الصحية الجسدية مثل تحسين الهضم وفقدان الوزن وتسكين آلام الدورة الشهرية وما إلى ذلك.

الاستماع إلى الموسيقى : يمكن أن يساعد شيء بسيط مثل الاستماع إلى الموسيقى التي تستمتع بها أو تحبها في زيادة إنتاج الأوكسيتوسين في الجسم إذا كنت تستمتع بصنع الموسيقى ، يمكنك أيضًا استكشاف ذلك كخيار لتحفيز إنتاج هرمون الحب في الجسم.

اقضِ بعض الوقت مع أحبائك : يمكن أن يؤدي التواجد حول الأشخاص الذين تهتم بهم أو تحبهم إلى زيادة إنتاج هرمون الحب في الجسم. قضاء أمسية مع الأصدقاء ، وتناول العشاء مع شريكك أو عائلتك ، وما إلى ذلك هي بعض الطرق الطبيعية لزيادة مستويات الأوكسيتوسين.

التأمل : التأمل هو أحد أفضل الطرق لزيادة إنتاج هرمونات السعادة في الجسم وتقليل مستويات التوتر. يساعد على تفكيك عقلك وملئه بأفكار سعيدة يمكن أن يكون التأمل مفيدًا لصحتك الجسدية والعقلية.

العناق: العلاقة الحميمة وعلاقتك مع عائلتك أو أصدقائك وبعض الحركات مثل العناق أو التقبيل يمكن أن تعزز مستويات الأوكسيتوسين في الجسم يمكن أن يساعد أيضًا الاحتضان أو الحصول على التدليك.