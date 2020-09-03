نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بقرية ترسا

كتب ـ سيد الخلفاوى

قاد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقه الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث تمت إزالة 11 حالة بمساحة 1080 مترا ما بين مساحات خرسانية ودور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ على المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

شارك في حملة الإزالة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية والادارة الزراعية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على اراضي أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن بموظفين مدربين ومتفرغين لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية .

وكلف محافظ الجيزة ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لرؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف أى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة.