وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، وناقش القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان، لافتا إلى تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة خلال الفترة المقبلة والترتيب مباشرة لتخريج الدفعة الثانية.

من جانبه، أكد توت قلواك أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان، حيث تم إطلاعه على مجريات تنفيذ الاتفاق وعمل لجان تنفيذه.