اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يصل آداب طنطا لمناقشة رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:36 م
مفتى الجمهورية يصل آداب طنطا لمناقشة رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية.. صور مفتى الجمهورية يصل آداب طنطا لمناقشة رسالة ماجستير
الغربية - مصطفى عادل

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استقبل الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا اليوم الخميس الدكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الديار المصرية، لمناقشة رسالة الماجستير بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية. وتناقش الرسالة بحضور الدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم طلبه سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالكريم محمد جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية والدكتوره صفاء مرعى رئيس المجلس القومى للمرأة بالغربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض من الباحثين الدارسين للدراسات العليا>

 

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