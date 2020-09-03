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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الضيوف المشاركين بقرعة كأس العالم لليد

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:18 م
مطار القاهرة يستعد لاستقبال الضيوف المشاركين بقرعة كأس العالم لليد مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، لاستقبال الضيوف المشاركين في قرعة كأس العالم لليد، والتي سوف تقام بعد غد السبت، تحت سفح الاهرامات بالجيزة، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

 

وأشرف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط، مع جميع الجهات العاملة بالمطار لاستقبال الضيوف وسرعة انهاء إجراءات وصولهم داخل مختلف صالات الوصول بالمطار، وترتيب مواعيد الاستقبال والترحيب بهم .

 

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .

 

 

 


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